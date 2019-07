© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kostas Manolas parla del recente approdo al Napoli. Il difensore greco, presente in piazza a Dimaro per un incontro con i tifosi, ha risposto ad alcune domande dei sostenitori partenopei.

Cosa significa arrivare dopo Albiol? "Lui è stato un giocatore internazionale con tante esperienza, giocatore importante, sono pronto per sostituirlo, non ho mai avuto paura di sostituire nessuno, anche a Roma doveva sostituire Benatia e si parlava di lui, sono nato pronto e lo farò vedere in campo".

Puoi fare bene al fianco di Koulibaly? "Ho sempre detto che Kalidou è un difensore molto forte, non lo conosco ma si vede che è un ragazzo umile con tanta qualità. Spero ci troveremo bene insieme, sono sicuro che possiamo fare grandi cose, lo aspetto qui".