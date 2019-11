© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabián Ruiz è uno dei centrocampisti del momento, tant’è che in Spagna il suo nome è sistematicamente accostato al Real Madrid e al Barcellona. De Laurentiis ne parla da un po' col manager del giocatore, Alvaro Torres, col tema rinnovo in primissimo piano, così come l'inserimento nel nuovo contratto della clausola rescissoria valida per l’estero. Maxi-clausola, in questo caso, sottolinea il Corriere dello Sport: il Napoli, infatti, ha proposto d’inserirne una da 180 milioni di euro. Più alta di quella presente nel contratto di Koulibaly (150 milioni).