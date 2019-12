© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A pochissimi minuti dal fischio d'inizio di Udinese-Napoli, l'ex di turno Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky dopo i giorni di ritiro: "Ho visto una squadra molto concentrata e attenta. Quindi sappiamo quello che dobbiamo fare in campo: serve il 100%. Sarà una partita molto fisica, dovremo dare tutto".

Il Napoli a chi deve dare risposte?

"Non so dire quello che sta mancando. Sicuramente un po' di fiducia, dobbiamo riacquistarla con le prestazioni e i risultati. Oggi abbiamo una grande occasione per risalire in classifica, sappiamo che è una partita importantissima e dovremo affrontarla al meglio".