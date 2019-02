Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport, alla vigilia del match di Europa League contro lo Zurigo, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale: "E' stata una bella emozione esordire in Europa. Non so se domani giocherò ma sono pronto. Lavorare con Ospina e Karnezis? E' uno stimolo perché ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno. In più abbiamo un ottimo rapporto. Il ritorno contro lo Zurigo? Daremo del nostro meglio per mettere la partita nella giusta direzione".