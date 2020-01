© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di oggi alcuni ragazzi della Junior Tim Cup hanno incontrato una delegazione del Napoli in cui era presente anche il portiere Alex Meret che a margine dell'evento ha così parlato: "È una grande emozione incontrare i ragazzi della Junior TIM Cup, è sempre un piacere poter regalare qualche sorriso ai nostri piccoli tifosi. Alla loro età anche io sognavo di giocare in Serie A, ho fatto tanti sacrifici e oggi mi sento fortunato. Per arrivare in alto ci vogliono tanto impegno, dedizione, passione e il volersi migliorare ogni giorno. Ho sempre voluto fare il portiere, ho messo i guanti fin da piccolo e da quel momento non li ho più tolti".