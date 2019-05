Napoli, Meret: "Sarà importante avere Ancelotti anche il prossimo anno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Napoli Alex Meret è stato intervistato da Sky: "Ancelotti ci ha dato tanto, ha dato un'impronta diversa alla squadra. Averlo anche il prossimo anno sarà importante per la continuità. Cercheremo di seguire i suoi consigli anche il prossimo anno, per fare una stagione migliore rispetto a quella che sta per concludersi, che è stata comunque positiva. L'Europeo Under 21? Vogliamo vincere, giochiamo in casa e sarà importante per noi avere il supporto del pubblico. Non sarà facile, oltre alla Spagna ci sono altre corazzate. Sarà un cammino duro, ma abbiamo tutte le qualità per arrivare in fondo".