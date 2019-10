Napoli, Meret: "Volevamo i tre punti, ma pareggio giusto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alex Meret, portiere del Napoli, dopo il pareggio a reti bianche sul campo del Torino è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' stato un bel tiro angolato di Ansaldi, passato in mezzo a qualche giocatore, ma ero in traiettoria e sono riuscito a deviarla. E' stato importante per il momento, ma tutta la fase difensiva oggi è stata ottima".

Sul risultato: "Volevamo i tre punti, ma è stato un pareggio giusto. Abbiamo creato un po' meno oggi, ma in fase difensiva abbiamo fatto bene. Lo 0-0 è stato giusto".

Risentite di un calo fisico? "Sì, giocando ogni tre giorni da un mese un po' di stanchezza s'è fatta sentire. Oggi nella ripresa non abbiamo mantenuto l'intensità alta, ma la cosa importante è che siamo stati sempre ordinati e attenti in difesa".

Per chi tifi in Inter-Juve? "E' meglio un pareggio, ma noi pensiamo solo a noi stessi e a ritrovare i tre punti la prossima partita".