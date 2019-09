Napoli, Mertens e Callejon inamovibili: arriva l'apertura per il rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' ancora il Napoli di Dries Mertens e Josè Callejon e potrebbe esserlo ancora per molto. I due attaccanti sono pronti a partire titolari anche sabato contro la Sampdoria, il primo da centravanti considerando che Milik è out e Llorente non ha i novanta minuti e lo spagnolo intoccabile a destra, tenendo conto che Lozano potrebbe giocare da trequartista o persino a sinistra per l'infortunato Insigne. La novità però è che non dovrebbe essere il loro ultimo anno in azzurro come si pensava: non c'è alcuna chiusura del club al rinnovo contrattuale - sono entrambi in scadenza giugno 2020 - anzi, il desiderio del club sarebbe di proseguire ancora insieme.

Ieri sono arrivate le parole di Aurelio De Laurentiis, intervistato dal Corriere dello Sport, proprio sul futuro dei due giocatori: "Io sono innamorato di Mertens e di Callejon. Dopo aver parlato con Dries mi sono reso conto che è un grande conoscitore del gioco del calcio, lo definisco uno colto di pallone. Gli ho detto: "Quando ti sarai stancato di giocare, perché non lavori con me? E' un piacere sentirti parlare e le tue frasi danno sicurezza a chi ti ascolta". Callejon - ha proseguito - lo considero un fedelissimo, uno di famiglia: è ormai diventato napoletano, i suoi figli sono cresciuti a Napoli e sicuramente avranno l'inflessione partenopea. Mi auguro che lui e Mertens abbiano voglia di prolungare il contratto. Sono a disposizioni per entrambi. Sempre senza fare follie". Parole importanti per due giocatori che hanno scritto pagine importanti della storia recente del club, ma discorso che verrà affrontato ne prossimi mesi. Nonostante la decisa apertura del presidente, la priorità del club è di annunciare prima i rinnovi di Zielinski, Milik e Maksimovic.