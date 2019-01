Napoli, Mertens: "Mai detto che attraverso un momento difficile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Premiato come il miglior realizzatore belga nei campionati esteri, Dries Mertens ha visto consegnarsi il trofeo direttamente da suo padre in un momento di gran commozione. L'attaccante del Napoli, attraverso il canale Twitter ufficiale del club azzurro, ha precisato però le sue dichiarazioni circolate erroneamente nelle scorse ore: "Non ho mai detto che sto vivendo un momento difficile, sono state tradotte male le mie parole. È stata una sorpresa e una grande emozione ricevere questo premio da mio padre”, ha detto. Nel pomeriggio, invece, erano circolate queste dichiarazioni del numero 14 azzurro: "Mio padre? La sua figura per me è importante perché mi è sempre accanto. Amo il fatto che fatto sentire sempre la sua presenza con me e con mia madre. Sto attraversando un periodo non facile, nonostante la presenza di mio padre", le dichiarazioni smentite dal folletto belga.