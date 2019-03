Napoli, Mertens: "Non vivo per il gol. Arsenal? Vogliamo la finale di Baku"

Fonte: TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'attaccante azzurro Dries Mertens si è raccontato a 360°. Queste le sue principali dichiarazioni: "Mi sento bene. Mancanza del gol? Questo mi annoia ma non sono un bomber, ho sempre giocato sulla fascia, le cose sono cambiate solo da due anni. Non vivo per il gol come Milik, lui ha fame di gol, per me è sempre stato più importante l'assist e giocare per la squadra".

Sull'Arsenal, prossimo avversario in Europa League: "Siamo contenti, sarà difficile ma se non vinci gare come queste allora non meriti di alzare il trofeo. Siamo andati a Salisburgo e non abbiamo mostrato il nostro gioco ma abbiamo passato il turno, questo è importante".

Sulla gara di campionato con l'Udinese: "Domani sarà una partita importante. È vero, abbiamo passato il turno ma in Europa non possiamo fare come contro il Salisburgo, così si dà modo alle squadre avversarie di prendere fiducia e non va bene, in queste cose dobbiamo ancora crescere. Non si può pensare alla prossima partita e giocare col freno. Il mister ci ha detto che facciamo troppi pari, abbiamo perso dei punti che non dovevamo buttare, ecco perché domani sarà importante".

Sull'Europeo 2020 col suo Belgio: "Dopo il Mondiale, anche se abbiamo perso contro la Francia che poi ha vinto, abbiamo preso tanta fiducia e vogliamo continuare anche in Europa".

Su Baku: "Non ci sono mai stato. Speriamo di andarci per la finale di Europa League con la squadra, altrimenti potremo andare in vacanza".

Su Insigne: "Penso stia un po' meglio. Abbiamo bisogno di tutti, ora c'è la sosta che servirà anche a lui per recuperare. Ci tiene tanto alla Nazionale e ci tiene a dimostrare anche lì, ma sarà importante per noi recuperarlo presto".

Su Fabian, convocato dalla Spagna: "Sono contento per lui. Quando è arrivato a Napoli era un po' timido, poi gli ho aperto la testa. Sono sicuro che tra due-tre anni giocherà in una squadra ancora più grande, avrà un gran futuro".

Su Mertens uomo spogliatoio: "Il calcio per me è importante, vivo bene la mia vita grazie a questo, ma non è la cosa più importante. Quando la mattina Starace mi porta il caffè e mi regala un sorriso, per me è importante. Sono importanti le amicizie, spero di poterlo sempre fare anche io con gli altri. Ho fatto perdere tanta gente al fantacalcio, qualcuno mi ha anche insultato".

Sulla possibile Supercoppa europea contro la Juve: "In questo momento ci siamo noi e la Juventus come squadre in Europa. Dispiace per la Roma, lì c'è stato un VAR un po' strano. Inter e Milan stanno facendo bene, molte squadre stanno tornando, fa piacere per questo Paese. Napoli vive di calcio ma anche l'Italia".

Sul sorteggio di Nyon: "Lo abbiamo visto tutti insieme, sarà difficile ma lo sarebbe state con tutte le squadre che sono rimaste. In Champions abbiamo fatto bene, abbiamo giocato bene in casa contro Liverpool e PSG, dobbiamo avere fiducia".

Sull'addio di Hamsik: "Marek ama Napoli, ha fatto una scelta che per lui era anche un'opportunità. Va rispettato per questo, sono molto contento per lui".