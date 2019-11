© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sospiro di sollievo per il Napoli. Non è grave l’infortunio subito oggi in Nazionale da Dries Mertens. Lo conferma lo stesso giocatore belga sui propri social: “Contento per la vittoria. Grazie per i messaggi, fortunatamente sto bene, e per martedi sarò di nuovo pronto”, ha assicurato.