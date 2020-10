Napoli, Mertens si è lussato la spalla contro l'Atalanta: salterà la sfida con l'AZ Alkmaar

Dries Mertens sabato contro l'Atalanta ha stretto i denti nonostante, in uno scontro con Romero, si sia lussato la spalla sinistra. Il medico del Napoli ha dovuto effettuare una manovra per permettergli di restare in campo, ma secondo Il Corriere dello Sport, Gattuso non lo schiererà in campo in Europa League contro l'AZ Alkmaar per evitare uno stop più lungo visti i tanti impegni da qui alla prossima sosta.