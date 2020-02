vedi letture

Napoli, Mertens torna protagonista: De Laurentiis studia il rinnovo per il belga

Dries Mertens torna protagonista e le voci sul suo futuro continuano a farla da padrone sui quotidiani. L'edizione odierna de Il Mattino, affronta l'argomento rinnovo sottolineando come Mertens, pur avendo il contratto in scadenza continua a giocare come se sapesse di avere un futuro a Napoli, tra la bella casa a Posillipo e il San Paolo. Il quotidiano spiega come De Laurentiis non vorrebbe privarsene, insieme studiano ipotesi di rinnovo, su cifre che tengano comunque conto dell'età del belga (33 anni tra due mesi). Il contratto del belga è in scadenza a giugno, ma la volontà del calciatore sembra essere quella di proseguire il suo rapporto con il club azzurro.