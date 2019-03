© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Con ogni probabilità Mertens, che ha ancora un altro anno di contratto, a fine stagione accetterà, come l’amico Hamsik, le sirene cinesi e lascerà il Napoli". A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano spiega che l'obiettivo di Dries, che tornerà ora titolare indiscusso a causa dell'infortunio di Insigne, è quello di chiudere bene l'ultimo anno in azzurro. La rosea scrive: "A quel divorzio vuol arrivare serenamente, senza strappi col club e soprattutto con una città che ama e ha vissuto come pochi calciatori riescono a fare".