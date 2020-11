Napoli-Milan, Bonera minimizza: "Non lo vedo come un esame finale, è solo un piccolo tassello"

Daniele Bonera, alla sua prima panchina in carriera, affronterà il Napoli in una delle gare più attese di questo finale di anno solare. Questo il pensiero del tecnico ad interim del Milan, in attesa del rientro di Pioli: "Non mi formalizzerei sull'importanza della gara, tutte sono importanti. Non lo vedo come un esame finale, credo nella responsabilità della squadra. E' solo un piccolo tassello".