Napoli, Milik ha già un accordo con la Juve ma partirà solo per un'offerta senza contropartite

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Arkadiusz Milik avrebbe già trovato un accordo economico con la Juventus in vista della prossima stagione. La politica azzurra in merito però è molto chiara: prima di accordarsi con altri club, occorre l'intesa con i dirigenti partenopei, che attualmente non c'è. Tra l'altro, i bianconeri potrebbero proporre delle contropartite come Bernardeschi, ma la volontà del presidente De Laurentiis è quella di incassare solo un assegno cash per lasciar partire l'attaccante polacco.