Napoli, nessun rimandato: ADL annuncia che ci sono già i bocciati

Nessun rimandato a fine stagione, ma soltanto promossi e bocciati. In questa sua prima stagione napoletana, Carlo Ancelotti ha espresso più volte questo concetto e ieri - all'arrivo al vertice tra Figc e la delegazione cinese in via Allegri a Roma - anche Aurelio De Laurentiis l'ha ribadito, in modo decisamente più chiaro e facendo intendere che alcune decisioni sono state già prese: "Il bilancio per il Napoli è positivissimo perchè con un cambio di allenatore si cambia mentalità di gioco ed è stato un anno dove abbiamo, grazie ad Ancelotti, sperimentato tutte le potenzialità di tutti i giocatori che avevamo a disposizione. Abbiamo anche fatto tesoro - ha proseguito ADL - di chi è più idoneo per un gioco ancelottiano e chi invece, pur essendo un grandissimo campione di grandi prospettive, forse è meglio che giochi da qualche altra parte".

L'ammissione di quella che era più di una sensazione. Una situazione inevitabile per un tecnico chiamato a valutare tutto l'organico a sua disposizione, per gran parte inutilizzato dal precedente allenatore, per cercare gli elementi utili al suo calcio, più verticale per appoggiarsi sulle due punte o sfruttare gli esterni, senza disdegnare un baricentro più basso, senza il controllo totale degli anni scorsi, per aprirsi il campo. E difficilmente il resto del campionato, in questo caso preparatorio alla doppia sfida con l'Arsenal, potrà far cambiare idee su alcuni profili ancora in cerca di spazio. Ci sono già promossi come Maksimovic, passato da quinta scelta ed esubero costretto al prestito allo Spartak a titolare negli ultimi mesi, oltre naturalmente a Zielinski e Milik che hanno avuto più spazio ed una certa consacrazione. Non a caso tutti e tre rinnoveranno a breve. Tra i bocciati, oltre a Rog già partito a gennaio, c'è Diawara, poco congeniale nella coppia di centrocampo che non prevede più un regista o un giocatore geometrico ma elementi dotati in entrambe le fasi, come appunto Allan e Fabian. Altro elemento poco congeniale sembra Verdi, frenato anche da problemi fisici, ma che a sinistra ora sembra dietro nelle gerarchie anche a Younes. Da decifrare invece resta la situazione di Mertens, non solo per la scadenza 2020 del contratto: non potendo rappresentare la punta fisica di Ancelotti, s'è ripreso da seconda punta dietro Milik, ruolo però che salvo stravolgimenti è di Insigne.