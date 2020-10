Napoli, niente di grave per Insigne: Mancini in contatto per valutarne la convocazione

La fiducia del post-partita e le risposte positive del corpo sono state confermate: solo una contrattura per Lorenzo Insigne. Secondo il Corriere dello Sport in queste ore però si capirà se l'indolenzimento è definitivamente sparito e se ne varrà la pena infilarlo nella lista dei convocati per il Sassuolo. Il Napoli non vuole ricadute, considerando anche il calendario pieno con l'Europa League che torna giovedì e poi la trasferta di Bologna.

Questione Nazionale. Ed in prospettiva c'è anche la Nazionale, dopo avervi rinunciato già un mese fa per un problema alla stessa gamba. Stavolta il numero 24 del Napoli non vorrebbe saltare nuovamente gli impegni con l'Italia, anche perché tra i primi a chiamarlo dopo la gara - tra l'altro - c'è stato il commissario tecnico Roberto Mancini.