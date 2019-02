© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nuovo obiettivo di mercato del Napoli per la fascia destra, nel caso in cui Elseid Hysaj dovesse andar via in estate, porta in Germania, a Berlino. Si tratta di Valentino Lazaro (22) dell'Hertha, un nazionale austriaco che è stato acquistato dal club tedesco lo scorso giugno per 15 milioni di euro dal Salisburgo. A riportarlo è Tuttosport.