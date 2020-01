© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato del Napoli non è terminato. Dopo Demme, già ufficializzato, e Lobotka, per il quale manca solo l'annuncio, il club azzurro lavora ad un altro colpo. La priorità, adesso, potrebbe diventare sistemare la fascia sinistra, visto che Ghoulam non sta bene e potrebbe anche andare via. Per questo nel mirino è finito Kōstas Tsimikas, terzino classe '96 dell'Olympiacos, ritenuto dai vertici partenopei come l'erede di Ghoulam. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Assalto a Politano - Ma non è finita. L'altra tentazione - si legge - porta a Matteo Politano. Qualche settimana fa si è parlato di un possibile scambio con Llorente, ma il quotidiano fa sapere che il Napoli ci sta pensando al di là della cessione dello spagnolo. L'ex Sassuolo viene seguito, andrebbe ad arricchire il reparto avanzato e si prenderebbe la corsia destra dopo l'addio di Callejon. Oltre al Napoli, ci sono Milan e Fiorentina. Politano resta in uscita dall'Inter.