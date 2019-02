© foto di PhotoViews

Il Napoli mette gli occhi sull'Olanda e in particolar modo sul PSV. Nel mirino c'è da tempo Hirving Lozano. Ha già avuto la benedizione di Ancelotti, ma costa circa 40 milioni e per su di lui ci sono tanti club. Il messicano, però, stando all'edizione odierna del Corriere dello Sport non sarebbe l'unico talento della squadra olandese nel mirino degli azzurri. Giuntoli sta seguendo anche Gaston Pereiro attaccante uruguaiano 23enne capace di 11 reti in 30 presenze stagioni e Steven Bergwijn, 19 partite complessive, 10 reti e "una capacità di tener palla che intriga e induce a riguardarlo ancora, nonostante una valutazione già mostruosa, che oscilla poco sono i trenta milioni di euro" si legge sul quotidiano.