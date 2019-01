© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tante richieste per Marko Rog che potrebbe lasciare il Napoli in prestito a gennaio. A fare il punto è l'edizione odierna di Tuttosport: non solo il Bologna, il Parma e la Fiorentina interessate a prenderlo in prestito, ma da qualche giorno c’è anche il Genoa. Il croato piace molto a Prandelli che ha chiesto alla sua dirigenza un esterno mancino di centrocampo ed un mediano di alto rendimento, però i dirigenti rossoblu hanno chiesto che l’eventuale operazione Rog sia scorporata da quella per la cessione di Kouamé in maglia azzurra. Come rivelato ieri sera da TMW, inoltre, c'è la forte candidatura dello Schalke 04.