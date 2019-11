© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La rivoluzione del Napoli sta già cominciando. Secondo quanto riportato da Sky Sport i partenopei hanno intavolato una trattativa con l'Hellas Verona per Sofyan Amrabat, centrocampista che sta facendo benissimo con la maglia degli scaligeri.

La formula - Il club di De Laurentiis vuole chiudere l'operazione a gennaio ma il giocatore non potrà vestire la maglia azzurra prima di giugno, visto che in questa stagione ha giocato una gara con il Club Brugge e per questo non potrà spostarsi in una terza società nella stessa stagione. L'offerta del Napoli è di 10 milioni di euro ma al momento non bastano, con l'Hellas che la scorsa estate lo ha prelevato in prestito gratuito con diritto di riscatto, che verrà sicuramente esercitato, a 3,5 milioni.

Le altre - La volontà della società partenopea, come detto, è quella di chiudere adesso la trattativa, anche perché su Amrabat ci sono sia l'Inter che la Fiorentina, pronte a inserirsi.