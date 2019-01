Napoli, oggi incontro con agente di Allan: si valuta aumento dell'ingaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli deve fare i conti con le voci di mercato che vogliono il Paris Saint-Germain su Allan. Sky Sport fa sapere che il centrocampista brasiliano vuole confrontarsi per capire meglio come muoversi per il suo futuro e, per questo, oggi a Castel Volturno è prevista la presenza dell'agente Eduardo Uram. Il procuratore, già presente a Napoli, parlerà con Cristiano Giuntoli e Carlo Ancelotti, coinvolto in tutte le decisioni sul mercato. Il Napoli vuole trattenere il ragazzo, valutando anche un aumento dell'ingaggio così da allontanare le sirene di mercato. Il PSG, al momento, non ha ancora presentato alcuna offerta.