"Napoli, ora si fa come dico io!". Il retroscena del confronto con Ancelotti

Carlo Ancelotti ha fatto retromarcia e dopo il ko col Bologna ha deciso di mandare la squadra in ritiro in vista dell'Udinese. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea i motivi che lo hanno spinto a prendere una decisione insolita rispetto alla sua carriera. Ieri mattina - si legge - il faccia a faccia con i calciatori è durato un'ora, poi l'ufficialità del ritiro. Ancelotti ha sottolineato le proprie colpe ai calciatori ricordando loro che le responsabilità sono di tutti, non solo sue. "Adesso si fa come dico io, dal ritiro non si esce fino a Udine", il virgolettato riportato dal quotidiano, come sintesi del pensiero dell'allenatore nell'ora di faccia a faccia a Castel Volturno con i calciatori.