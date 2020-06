Napoli, Osimhen ha lasciato l'albergo dove risiede: a breve l'incontro con Gattuso

Victor Osimhen è sempre più vicino alla firma Napoli. L'attaccante del Lille, arrivato stamani in città, ha lasciato da pochi minuti l'albergo dove risiede per andare a cena e adesso incontrerà Gattuso. Insieme a lui - riporta Sky Sport - sempre presente il suo agente con cui è sbarcato in Italia in mattinata.