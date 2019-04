Napoli, Ospina: "Avanti con fiducia. Alternanza? Vorrei giocare sempre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

David Ospina, portiere del Napoli, dopo il k.o. contro l'Atalanta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita un po' strana, abbiamo avuto la possibilità di chiuderla subito, ma non l'abbiamo concretizzata. L'Atalanta è una squadra organizzata, con buoni calciatori. E nel momento in cui stavamo soffrendo di più è arrivato il loro gol e poi è diventato più difficile".



Ti dà fastidio giocare una volta ogni tanto? "E' una situazione un po' particolare. Un portiere vuole giocare sempre per mantenere il ritmo, ma noi abbiamo questa situazione, ma tutti noi siamo sempre pronti a giocare quando il mister lo decide. Siamo tre buoni portieri, io, Meret e Karnezis".

Che hanno è stato per il Napoli? "Quando inizia il campionato uno si fissa degli obiettivi. Noi volevamo crescere rispetto al prossimo anno, ma il titolo l'ha vinto rapidamente la Juventus. Dobbiamo contuare con tranquillità, abbiamo un grande allenatore e ottimi calciatori, possiamo avere fiducia"