Napoli, Ounas valuta l'addio: ci sono Monaco e Saint Etienne

In Algeria non hanno dubbi: Adam Ounas sta valutando lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato. Anche con Ancelotti l’attaccante trova poco spazio, e sono vari i club interessati alle sue prestazioni: oltre agli italiani, sulle sue tracce ci sarebbero anche Monaco e Saint Etienne. L’azzurro conosce bene la Ligue1 e, per questo, tornarvi potrebbe essere la soluzione ideale.