Napoli, parte il cammino in Coppa Italia: Ancelotti senza quattro pilastri

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il 2019 parte con la Coppa Italia. Così come per l'Europa League, che entrerà nel vivo da febbraio, si tratta di una competizione su cui il Napoli punta forte con l'obiettivo di arrivare in fondo, per giocarsi il sesto trionfo della storia azzurra con la favorita Juventus che quest'anno è dall'altro lato del tabellone. Cambio di regolamento in questa edizione - con il sorteggio tra club di A per stabilire il fattore campo - ma azzurri che avranno il vantaggio di poter ospitare il Sassuolo: in palio c'è un posto ai quarti di finale contro il Milan, vittorioso contro la Samp, sempre in gara unica con il sorteggio a stabilire la sede. E sull'importanza della competizione s'è espresso anche Carlo Ancelotti in conferenza stampa: "Mi auguro ci sia tanta gente allo stadio. Per noi è importante, è una competizione corta e per arrivare in fondo basta poco, così come per uscire. E' una delle due competizioni dove siamo alla pari con tutte - ha detto Ancelotti - e dipende tutto da noi a differenza del campionato".

Ancelotti potrà scegliere la migliore formazione possibile, non essendoci successivamente l'infrasettimanale, ma le assenze sono tante. A partire da Verdi che deve scontare una squalifica della scorsa stagione, ma mancherà anche un titolarissimo come Allan, che ha beneficato di permessi prima di tornare dal Sudamerica, ed altri pilastri come Hamsik ed Albiol non al meglio. Non verrà rischiato Mertens, alle prese con un fastidio alla caviglia. In difesa spazio quindi a Maksimovic con Koulibaly mentre Hysaj e Ghoulam sono favoriti per completare la linea davanti a Karnezis, portiere della Coppa Italia. A centrocampo possibile coppia Diawara-Zielinski con Callejon a destra (favorito su Ounas) e Fabian a sinistra, a sua volta favorito su Younes che non ha i 90 minuti. In attacco tandem obbligato con Insigne - che cerca un gol che manca dal 6 novembre - e Milik, ma anche in questo caso attenzione alla carta Ounas qualora Ancelotti volesse preservarsi un big in panchina per cambiare la gara nella ripresa in caso di necessità.