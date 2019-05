Napoli, per completare l'attacco spunta la pista Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Abbiamo bisogno di mettere a posto attacco ed i terzini". Così Aurelio De Laurentiis nel post-gara di Napoli-Inter ha parlato del mercato estivo che attende la sua squadra, mentre Radio Kiss Kiss Napoli - emittente ufficiale del club azzurro - fa sapere che i campani seguono Patrick Cutrone del Milan. La punta classe '98 potrebbe salutare i rossoneri per cercare fortuna altrove, con la Società partenopea pronta a strapparlo alla concorrenza del Torino per affiancarlo ad Arek Milik alla corte di Carlo Ancelotti.

Rendimento stagionale. Trentatré presenze in Serie A per Cutrone con tre gol all'attivo: contro la Roma alla seconda giornata, al decimo turno contro la Sampdoria e alla quattordicesima giornata contro il Parma. In Europa League, cinque presenze complessive con quattro gol mentre in Coppa Italia tre presenze e due reti.