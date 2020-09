Napoli, per Fabian Ruiz spunta il PSG. Il nome dello spagnolo è una idea per il futuro

Il PSG si fa avanti per Fabian Ruiz: il talentuoso centrocampista potrebbe essere il sacrificato d'eccezione sul mercato del Napoli, che De Laurentiis vuole rivoluzionare dopo i risultati mediocri dell'ultima stagione e i rimpianti per le mancate cessioni milionarie. Non c'è ancora una offerta, secondo il Corriere dello Sport, ma lo spagnolo è diventato un desiderio concreto per il futuro del centrocampo parigino.