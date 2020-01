© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si divide fra mercato e rinnovi il lavoro in questi primi giorni dell'anno per il ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport i prossimi in ordine di tempo a mettere nero su bianco il nuovo accordo con il club di Aurelio De Laurentiis (solito dare annunci del genere con un post sul suo account personale su Twitter) saranno Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto. Due difensori centrali con la medesima scadenza fissata: 2024.

Subito dopo le attenzioni si concentreranno su Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski, entrambi in scadenza nel giugno 2021.