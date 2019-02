© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel confronto fra il Napoli e Mino Raiola non si è parlato solo di Lozano, talento del PSV nel mirino dei partenopei. Al centro della discussione ci è finito anche Lorenzo Insigne. Come riporta Il Mattino il numero 24 azzurro è ritenuto dal club letteralmente intoccabile, ma il suo agente, nell'incontro tenutosi alcuni giorni fa, ha fatto la lista dei club interessati al giocatore: oltre ai soliti, PSG e Borussia Dortmund, è ritornato alla carica anche quell'Atletico Madrid che aveva bussato alla porta del Napoli per Insigne già un paio di stagioni fa.