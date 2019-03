Napoli, per Zielinski annuncio rinnovo vicino. Mertens caso spinoso

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arriva attraverso le colonne del quotidiano Il Roma il punto sui rinnovi in casa Napoli. Il primo annuncio ufficiale sarà quello di Piotr Zielinski, poi toccherà ad Arek Milik, Nikola Maksimovic e anche a José Callejon, che non ha intenzione di andar via e sul quale c'è l'insistenza, nella permanenza, di Ancelotti, che di lui ha grande stima. Per Elseid Hysaj c'è ancora distanza tra domanda e offerta, si tratta. La situazione più delicata è quella di Dries Mertens: come per Callejon, il suo contratto è in scadenza nel 2020 ma una vera e propria trattativa non è ancora cominciata. Tutto dipenderà dall'aspetto economico dato che il belga, oggi, guadagna oltre 4 milioni di euro a stagione, troppi - secondo la dirigenza azzurra - per un rinnovo alle porte dei 32 anni.