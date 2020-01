Attraverso i propri account social, il Napoli ha reso noti i convocati per la sfida al Perugia di Coppa Italia. Nell'elenco figura anche il nuovo acquisto Diego Demme, così come Karnezis, nonostante il problema fisico evidenziato nell'allenamento di ieri. Assente invece Lobotka, che sarà a disposizione per la sfida alla Fiorentina:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli.

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik.