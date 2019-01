© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le strade tra Parigi e Napoli restano da monitorare per il calciomercato. Non tanto per gennaio, quanto per giugno. Il club azzurro continua a cullare il sogno legato a Edinson Cavani, mentre al Paris Saint-Germain piace Allan. Tuttosport fa sapere che il Matador a Parigi sta vivendo in semi-isolamento, anche per i pessimi rapporti con Neymar, e consuma i suoi pasti in un ristorante napoletano, dove gli consigliano continuamente di accettare l’offerta di De Laurentiis. Tuttavia il presidente azzurro solo attraverso i media ha fatto sapere di un'offerta da 6-7 milioni di ingaggio e costo simbolico del cartellino. Intanto il Napoli non cede Allan a gennaio ma a giugno la situazione potrebbe essere diversa: il brasiliano, infatti, potrebbe essere anche pedina di scambio in direzione Cavani, così De Laurentiis potrebbe ridurre il prezzo del cartellino pur di avere il Matador quasi gratis in estate.