© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I risultati del sondaggio confermano che l'acquisto di Matteo Politano da parte del Napoli è la mossa giusta da parte del club di De Laurentiis. I lettori di TMW hanno decretato questo votando all'ultimo sondaggio proposto dal nostro portale, con una percentuale che supera di poco la metà in ogni caso. Il 42% dei votanti non considera l'investimento sull'attaccante una buona idea, in particolare per la troppa distanza dalle posizioni che contano in classifica.

Voti totali: 1552

Sì, dà un'alternativa all'irriconoscibile Callejon dell'ultimo periodo: 57,15 %

No, al Napoli sarebbe servito un giocatore diverso: 20,04 %

No, il campionato azzurro è compromesso, a prescindere dagli arrivi: 22,81 %