Napoli, primi incontri per il rinnovo di Insigne: la volontà è di restare per sempre

vedi letture

Nei giorni scorsi, Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ha incontrato il ds azzurro Giuntoli. Un modo per tenere vivi i discorsi sul presente e soprattutto sul futuro, visto che l'argomento rinnovo diventerà presto centrale per tutto il club. L'attaccante è in scadenza nel 2022 ma nonostante ci siano più di due stagioni alla fine dell'attuale accordo, nessuno vuole trovarsi nelle condizioni di dover correre per raggiungere una nuova intesa. Il giocatore ha intenzione di restare e possibilmente a vita diventando così una bandiera come in passato lo sono stati altri grandi campioni. L'apertura è totale rispetto al periodo Raiola e lo strappo che sembrava vicino, ormai è solo un ricordo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.