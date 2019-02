© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Offerta informale del Liverpool da 70 milioni per Lorenzo Insigne. Lo scrive Repubblica, spiegando che Mino Raiola (nuovo agente del numero 24 azzurro) ha portato a conoscenza del padre del calciatore questa richiesta dei Reds. De Laurentiis non ha voluto nemmeno ascoltare tale proposta, chiarendo che potrebbe rifiutare anche una cifra vicina ai 150 milioni per il suo attaccante.