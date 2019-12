© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per 45', il Napoli ha accarezzato il sogno di chiudere al primo posto del Gruppo E. Nella ripresa, però, si è scatenato il Liverpool, che vince a Salisburgo e si lascia alle spalle la squadra di Carlo Ancelotti. Dopo l'uno-due micidiale firmato da Keita e Salah, i Reds amministrano senza difficoltà e si qualificano agli ottavi. Gli austriaci retrocedono con onore in Europa League, dove saranno sicuramente un avversario ostico per tutti.

Risultati

Napoli-Genk 4-0: 3', 26' e 38' (rig.) Milik, 74' (rig.) Mertens

Salisburgo-Liverpool 0-2: 57' Keita, 58' Salah

CLASSIFICA

Liverpool 13

Napoli 12

Salisburgo 7

Genk 1