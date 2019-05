© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sul mercato del Napoli, in particolar modo per quel che riguarda i terzini per la prossima stagione, riportate da Rai Sport: Trippier e Theo Hernandez sono i profili prioritari per il Napoli che cerca un terzino destro e uno sinistro. Hernandez sarebbe possibile se il Real Madrid andasse su Mendy, rientra nei parametri del Napoli ma dipenderà dalla disponibilità del Real a mandarlo via. Non va scartata l’ipotesi Castagne, mentre Lazzari esce dai radar per motivi sia tattici che economici.