Napoli, pronto il rinnovo fino al 2025 per Mario Rui. Prolungamento anche per Di Lorenzo

vedi letture

Rinnovi in vista in casa Napoli. Il club del presidente De Laurentiis avrebbe pronto il prolungamento di contratto per due giocatori di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Mario Rui è pronto a legarsi ai partenopei fino al 2025. Rinnovo pronto anche per Giovanni Di Lorenzo.