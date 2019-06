Napoli, proposto scambio di prestiti Inglese-Lasagna. L'Udinese dice no

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente negli studi di Sportitalia, il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha confermato che l'attaccante Roberto Inglese tornerà al Napoli. Il giocatore, secondo le informazioni raccolte dall'emittente, è stato proposto all'Udinese in uno scambio di prestiti con Kevin Lasagna. Il club di Pozzo, però, non avrebbe preso in considerazione questa formula per lasciar andare il proprio giocatore.