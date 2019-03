© foto di Insidefoto/Image Sport

Acquisti e partenze: sarà un'estate di profondo rinnovamento in casa Napoli. Fa il punto Il Mattino: l'interesse del PSG su Allan si è raffreddato dopo la corte invernale, ma resta vivo quello dei transalpini per Kalidou Koulibaly. Seguito anche dalle due di Manchester, da Real Madrid e Barcellona. E poi c'è Lorenzo Insigne: Raiola sarebbe pronto a portare nuove offerte, non è detto che l'attaccante rifiuti.