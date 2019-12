© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In estate Napoli e Lille sono stati in stretto contatto per Nicolas Pépé, poi finito all'Arsenal. Ma secondo il Corriere dello Sport i due club hanno mantenuto vivi i contatti e a gennaio gli azzurri potrebbero pescare proprio dalla Francia. Gli obiettivi di De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso per l'inverno sono principalmente due, un terzino sinistro e un centrocampista centrale che possa fare il vertice basso. Ed in tal senso attenzione a Domagoj Bradaric, fluidificante che potrebbe andare a sostituire Ghoulam e a Boubakary Soumaré, centrocampista di fisico e qualità la cui valutazione tocca però già i 20 milioni di euro.