Sono ore decisive per il futuro di Hirving Lozano. Il messicano si è infortunato oggi nel corso della sfida tra il suo PSV e il Den Haag , ma intanto continua a tener banco il suo possibile trasferimento al Napoli. Secondo quanto riferito da Il Roma, il suo agente Mino Raiola è a Napoli per incontrare Aurelio De Laurentiis al rientro dagli Stati Uniti. Restano da limare gli ultimi dettagli prima delle firme, ma anche da capire l’entità dell’infortunio del calciatore. Non dovrebbe comunque essere nulla di grave. Sono pronti 42 milioni di euro e un ingaggio da 4,5 milioni di euro, bisogna sciogliere il nodo dei diritti d’immagine. Appena arriverà l’ok per Lozano, Simone Verdi andrà al Torino per 22 milioni più tre di bonus.