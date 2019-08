Napoli, retroscena Allan: ADL ha detto no a una maxi offerta di Simeone

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Napoli svelando un interessante retroscena: la società azzurra, questa estate, ha retto all'urto di proposte importanti per Kalidou Koulibaly ma soprattutto ha detto di no a 55 milioni di euro dall'Atletico Madrid per il brasiliano Allan.