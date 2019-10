Napoli, retroscena di mercato: ad agosto offerto Insigne all'Inter per Icardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta Fcinternews.it lo scorso 30 agosto il Napoli avrebbe provato un ultimo assalto per arrivare a Mauro Icardi mettendo addirittura sul piatto il cartellino di Lorenzo Insigne, un calciatore che però dopo l’acquisto di Alexis Sanchez da parte dell’Inter non rientrava nei piani della società. Le indiscrezioni parlano anche di un Aurelio De Laurentiis che puntava a incamerare circa 30 milioni di euro dalla cessione del suo attaccante, ipotesi rispedita al mittente dall’Inter che poi ha trovato l’accordo con il PSG per la cessione dell’argentino da cui i nerazzurri puntano a incassare 65 milioni di euro.