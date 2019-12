© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Interessante retroscena legato alla fascia di capitano del Napoli raccontato dall'edizione odierna di Tuttosport. Dopo la partenza di Marek Hamsik è diventato Lorenzo Insigne il capitano del Napoli, ma le tante critiche (e gli insulti) delle ultime settimane, dall'ammutinamento di Salisburgo in avanti, avevano fatto vacillare le convinzioni del talento di Frattamaggiore, disposto a riconsegnare la fascia nelle mani di Carlo Ancelotti, al quale aveva intimato di darla a chi riteneva più idoneo.

Fiducia confermata - A pesare il fatto che il numero 24 azzurro sia finito più volte nell'occhio del ciclone a causa del suo atteggiamento in campo, riconducibile per molti alla poca serenità che gli trasmetteva quella fascia di capitano. Una fascia che però non cambierà il suo proprietario, come si legge sul quotidiano piemontese. L'allenatore azzurro, però, ha voluto confermare la fiducia a Lorenzo, dicendogli che riteneva che fosse lui a dover continuare ad indossare quella fascia.