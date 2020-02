vedi letture

Napoli, riecco Ghoulam 4 mesi dopo: a gennaio ha rifiutato Newcastle, Lille e Marsiglia

Fuori dal mese di ottobre, Faouzi Ghoulam è tornato tra i convocati per la sfida di stasera contro il Cagliari. Il terzino algerino ha viaggiato con la squadra e vorrebbe rilanciarsi in azzurro. A gennaio c'era più di una richiesta per lui, anche se perlopiù per un prestito: Marsiglia, Lille, negli ultimi giorni anche il Newcastle. Ma l'ex Saint-Etienne non ha voluto sentire ragioni: proposte rifiutate, tutte, per provare a rilanciarsi agli ordini di Gattuso. Ci proverà già da oggi magari: 112 giorni dopo, dopo aver detto di no a diverse offerte, Faouzi potrebbe tornare ad assaporare il campo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.